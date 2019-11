Por aquel entonces Alexis tenía 18 años y luego de estar seis en el club, el defensor central estaba ante su desafío profesional más importante. Las cosas finalmente no salieron como pensaba y a partir de una serie de lesiones, el joven no tuvo mayores oportunidades para debutar en el equipo de La Paternal. Sin embargo, la siguió peleando y según cuentan los que lo conocen, jamás se dio por vencido. Tres años después, el futbolista fue transferido a Arsenal de Sarandí, club al que llegó con el pase libre. Si bien formó parte del plantel profesional que logró el ascenso en 2018, sus problemas con las lesiones le volvieron as jugar una mala pasada e impidieron que fuera tenido en cuenta por Hugo Rondina, entrenador del cuadro fundado por Julio Grondona, el fallecido ex presidente de la AFA.