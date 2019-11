“No vimos a nadie. Fue una sorpresa. Hablé con mis amigos. Ellos están bien, mejor. Creo que recibieron impactos en parte del cuerpo y otro en la cara, pero no le afectó nada. Sentimos el impacto y algunos pudieron correr. Yo me tiré al suelo. Sentí el impacto en mis ojos, sentí la luz y la verdad que pensé que me habían matado. Ya no veía nada. Traté de correr, pedí auxilio y se me acercó un gran amigo que se llama Gonzalo que me salvó la vida”, relató.