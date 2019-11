Tevez contó la única vez en la que se enojó con el orientador: “Nunca me peleé con Alfaro, nomás me enojé por no ponerme en el clásico en la cancha de River. Lo hablamos como dos personas adultas y quedó ahí”. ¿Por qué afloraron, entonces las contantes versión de cortocircuitos entre ambos? “Siempre me van a poner en el ojo de la tormenta, son las reglas del juego en Boca. No jugué mucho de titular y dijeron que armé el equipo contra River en la Copa, que me puse de titular... Me hubiese puesto en los partidos de antes. Yo me río, no reniego, disfruto los momentos en los que me toca estar. Y en los que no, trato de apoyar”, apuntó.