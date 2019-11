Y puso especial énfasis en Carlos Tevez, que tras el 1-0 corrió hasta el banco para abrazarlo. “Me han inventado a lo largo del año mil peleas, él me dijo hace unos días ‘míster, tengo más peleas inventadas con usted que con mi esposa’. Con Carlos tengo gratitud. Yo siempre lo miraba a los ojos y veía un tipo noble, de mucha integridad. Son jugadores que no les gusta no jugar, no ser parte del equipo. Eso es la competitividad. Siento que construimos una relación de mucho respeto y de una cercanía muy buena. Me alegré por su gol. Esas demostraciones son caricias cándidas al alma, que uno a veces no espera y surgen espontáneamente”, expresó Lechuga.