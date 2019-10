“El fútbol es de los jugadores; no me gustan los técnicos que termina el partido y agarran el fierrito y empiezan a hablar... Esos técnicos no me gustan”, planteó el Loco, de 75 años, en alusión a la locuacidad del entrenador de Boca. Y luego ya le apuntó, sin eufemismos: “Por ahí me equivoque, pero tiene mucho protagonismo Alfaro y el periodismo quiere ese protagonismo para llenar minutos de TV, pero el jugador de fútbol sigue siendo lo importante”. También le achacó que no le diera tanta preponderancia a Daniele De Rossi, refuerzo estrella a comienzos de temporada. “Cuando lo contrataron al italiano me gustó cuando jugó y de repente lo cuelgan, no juega más –vale aclarar, también estuvo lesionado–. Boca estaba muerto, y el Tano le dio alegría. El técnico apostó a la juventud, al que presiona y no al que juega”, acusó.