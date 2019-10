Pues bien, en el programa 90 minutos de fútbol, por Fox Sports, Raúl Cascini fue terminante con el caso Alfaro. Desde la experiencia que le proporciona su pasado como mediocampista central del conjunto auriazul, dio a conocer qué decisión tomaría si estuviera a cargo del fútbol del club. “Después de lo que sucedió en la conferencia de prensa me imagino que algún dirigente habrá hablado con él, o (Nicolás) Burdisso habrá hablado con él... Pero en lo personal, te digo, no sigue. No a fin de año; ahora, mañana, el jueves que juega Boca. No lo dejaría seguir. Si yo ya tengo pensando que en diciembre tampoco va a ser el técnico, menos aún. Y si tengo que usarlo a él para sacar a otro, menos todavía”, sentenció el Mosquito.