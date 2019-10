El traslado del micro ocurrirá después del banderazo que se realizará en el Monumental a las 17 horas para despedir al plantel. En principio, el micro saldrá a las 18 y tomará Lugones rumbo al Paseo del Bajo para después entrar al barrio de La Boca. Será encapsulado por el Grupo de Acción Motorizada con no menos de 30 motos y varios vehículos policiales más dos helicópteros que informarán en tiempo real si hay algún problema más adelante, lo que sumado a los drones y el globo aerostático y los sistemas de vigilancia de imágenes móviles podrán alertar si el camino elegido no es el correcto y se debe tomar alguna de las tres vías alternativas para llegar sin riesgo al estadio. Cabe aclarar que River tiene micro antivandálico, lo que permite que en caso de agresión externa con una piedra el vidrio se astille pero no se rompa. Insólito que haya que se deba usar un vehículo así cuando se trata sólo de un partido de fútbol.