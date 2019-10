No hay respuesta cuando se insiste con que el argumento se parece bastante a una falacia, ya que por entonces salvo algunas brusquedades no sancionadas con tarjeta, todo iba por carriles normales. Ni tampoco cuando se le traslada la inquietud de que la hipótesis actual es diferente a la que esgrimió ante la Justicia en su momento y ante este cronista en varias oportunidades, cuando todo se resumía a la opción “sólo queríamos meter presión y se fue de las manos”. Con Romina, su mujer y pareja desde hace 24 años como interlocutora, el Panadero no dice más. Sólo que está esperando con ansiedad terminar la probation y prohibición para ir a la cancha por tres años que le impuso en 2016 el juez Carlos Bruniard y que se vence en un mes. Que seguirá ayudando a la parroquia del barrio, donde cumple las tareas comunitarias, porque quiere seguir haciendo el bien. Y que tarde o temprano volverá a la Bombonera, porque ese es su mundo y porque si su pasión desmedida le jugó lo que él llama una mala pasada, ya pagó con su culpa y la gente de Boca lo va a perdonar.