Chicho también se sumergió en la polémica sobre la estrategia empleada por Gustavo Alfaro en el último cruce Superclásico, el 0-0 en el Monumental por la Superliga, disputado hace un mes. “¿El resultado del 0-0 fue mejor para quién? Bueno, seguramente el entrenador saldrá a hacer lo mismo, que me guste o no es una situación diferente. Nosotros (por el Boca de Bianchi) en todos lados jugamos igual: 4-3-1-2. En partidos de Copa hubo momentos en los que éramos tres N° 5, pero jugaban Román (Riquelme) y dos delanteros. Si el técnico quedó tranquilo con lo que hizo, no entiendo por qué va a cambiar”, marcó distancia de la táctica, sin derrumbar su legitimidad. Sí le marcó al entrenador la poca actividad que tiene el capitán del plantel. “Me llama la atención que Tevez juegue tan poco. No sé si está para jugar más, no estoy en el diario, en cada entrenamiento, pero me llama la atención”.