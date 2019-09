Más preguntas alrededor de Claus. ¿Es el mejor rankeado de su país? No, es el tercero después de Wilton Sampaio y Anderson Daronco. ¿Habrá dirigido recientemente en su país alguna final para distinguirse? Hace unos días se jugó la final de la Copa Brasil entre Atlético Paranaense vs Internacional... Y el juez fue Sampaio. Lo más relevante de su carrera fue su fugaz paso por un Sub 20 y la Copa América en Brasil.