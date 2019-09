El estratega riverplatense armó la primera práctica de fútbol semanal y no incluyó a Arano entre los titulares, algo que lo enfureció: "Lo re contra puteé a JJ y me fui. A la tarde hablamos y tratamos de calmarnos, por respeto". Pero al siguiente entrenamiento volvió a usar la pechera suplente y casi se desmadra todo: "Me calenté y empecé a revolear patadas que no correspondían. Ahí me vino a hablar Daniel (Passarella). Nos dijimos de todo como para cagarnos bien a trompadas pero ningunó amagó".