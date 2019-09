La pregunta se viene viralizando desde hace días, gracias al Mundial épico del torbellino cordobés y no va a parar pese a no jugar bien en la final. Este cordobés de 28 años viene brillando, desde hace dos años, en el Real Madrid, siendo para la gran mayoría uno de los tres armadores top de Europa. Pero, claro, cuando esto se ratifica en el máximo concierto internacional, es otra cosa. Y la pregunta se reformula, de manera más punzante: ¿cómo puede ser que la estrella del subcampeón del mundo no esté jugando en el mejor torneo del mundo? Razón no le falta a la insistencia, por eso aquí vamos a darle todas las explicaciones para que entiendan algo que no es matemático.