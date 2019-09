"A este lugar lo conocí hace tres años. Estábamos un día en una concentración con mi entrenador argentino Mauricio Villalba y veo que recibe un mensaje y se pone triste. Le pregunté por qué, si había pasado algo con la familia y ahí me contó. Él, con su mujer, daba clases ya en ese merendero y le habían avisado que dos de las nenas había ido descalzas. Los dos nos pusimos a llorar… Pero no nos quedamos así: salimos a comprar dos pares de zapatillas y ya no paré de ayudar, con libros, ropa, alimentos. Y cuando tuve la chance lo sumé al proyecto de Huella Weber, sin dejar de ayudar a Arriba los Pibes. Es emocionante cómo ha avanzado en su infraestructura. Ya no se llueve, los pibes no se mojan… Fuimos hace poco a visitarlo, me acompañó Paulita Pareto (NdeR: otra embajadora del programa social) y nos emocionamos mucho. Poder ayudar me llena el alma y más cuando me encuentro con los nenes", relata Braian con la emoción a flor de piel.