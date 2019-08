No son pocos lo que califican a este chico como el mejor gimnasta de la historia argentina, pero él pisa el freno. "Me halaga, pero no le doy importancia. Busco logros individuales y colectivos, pero sin pensar en rótulos. Hay otros grandes gimnastas que hicieron grandes cosas antes que yo. Todos somos parte de una linda historia que ahora va por más", razona. Fede siempre fue más allá, buscando dejar una huella más profunda. "Me hace sentir más orgulloso que hablen de un legado. Me gusta mucho marcar un camino. Trato que los chicos sepan que las cosas no llegan por casualidad, ni de forma sencilla, que no hay que rendirse ni dejar de intentar… Yo, por caso, tuve tres intentos fallidos para llegar a un Juego Olímpico hasta que lo logré. Sufrí lesiones pero nunca me retiré. Siempre lo seguí intentando y gané mi primera medalla panamericana a los 35, en mi quinto Juego. Me podría haber retirado antes y esto no hubiese llegado. La vida es así, hay que esforzarse y perseguir sueños. En mi caso esto le da sentido y razón a mi vida", analiza.