La noche anterior a su debut logró resolver el conflicto que tanto la atormentaba. "Fui consiguiendo todo prestado. Tenía un pantalón para derechos que no podía usar, porque soy zurda, hasta que la aerolínea me aseguró que me iba a reembolsar el dinero de la indumentaria nueva. Igualmente no fue fácil: tuve que comprar el traje en Alemania y cuando llegó a Lima tuvo que intervenir el COA porque no me lo dejaban retirar de la aduana", deslizó Belén.