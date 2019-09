Un detalle no menor es que Diego y Juan Sebastián Verón, hoy presidente del León, están enemistados desde hace años. De hecho en un video que Maradona publicó en las últimas horas se refirió a esta disputa sin mencionar a la Brujita pero apuntándole a él, según confirmó su entorno: "Ustedes saben que hay una yunta enfrente que me tiró de los huevos para abajo y esa no se la perdono a nadie".