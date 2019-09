Sucedió ayer, cuando el ex capitán de la Selección buscó mostrar en un video su deseo de sumarse al Tripero y que se encuentra en óptimo estado de salud tras la operación en la rodilla derecha a la que se sometió el último 24 de julio (le colocaron una prótesis). Allí, en el epílogo de su alocución, acompañado por Diego Eyrachet, su cirujano, subrayó: "Ustedes saben que hay una yunta enfrente que me tiró de los huevos para abajo y esa no se la perdono a nadie".