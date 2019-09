"El fútbol es como el sexo. Todos opinamos y todos creemos que lo hacemos bien", suele decir el Bichi Borghi. Es verdad: hay cientos de verdades y ninguna a la vez. Todas las ideas valen si se hacen bien. El tema es cómo se define si salió correctamente. Ahí el resultado a veces hipnotiza. Es una de las variables más relevantes al analizar a un equipo. No puede ser la única. ¿Cómo se hubiera evaluado al plan inteligente si Martínez Quarta estaba más fino en la pelota que le quedó picando en el área? En la mirada integral del partido no debería alcanzar con decir que no importa porque eso no ocurrió. River no supo ganar. Sus movimientos se vieron nítidos y le dieron cuerpo de equipo. La solvencia de Martínez Quarta y Paulo Díaz para salir del fondo, las subidas en diagonal de Casco para dejar el callejón, los desplazamientos con buen pase de Enzo Pérez pese a foules peligrosos, la permanente búsqueda para jugar de Nacho Fernández, el vértigo de De la Cruz. Le faltó profundidad, imaginación -frescura según las palabras de Gallardo- para generar jugadas de gol en espacios reducidos. Las llegadas no fueron en proporción al dominio. Andrada mostró la solvencia de siempre pero no debió volar de palo a palo para superar el récord de Roma. Atajó más contra Banfield. Pero ése fue problema de River. No oculta que Boca participó de sólo una de las facetas del juego. En ataque, sólo un tiro cruzado de Mac Allister, que arrancó por izquierda hasta que cambió a una posición más central, donde hace más daño; y un tiro libre de Tevez. Se le podría pedir más a Boca, un club que hace rato gasta millonadas de dólares para armar sus planteles.