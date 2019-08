Son tiempos de declaraciones delivery. Se habla a pedido del hincha. El honor pareciera ponerse en juego -guste o no- también en las palabras. Más cuando todo se viraliza en segundos y puede ser convertido en un puñal que atenta contra la ceguera del fanático. Los futbolistas muchas veces quedan rehenes de la gente. Deben ser cuidadosos de lo que se disputa en la cancha de los micrófonos. No se puede demostrar temor, una mala palabra en el fútbol aunque no hay quien no tenga miedo en algún momento de su carrera. No se debe asumir un estigma contra el clásico, una debilidad que hay que esconder pese a que terminó penando en los últimos enfrentamientos. Nada será permitido en la tribuna. Tevez debe ponerse en modo serie de Netflix -en el chico que todo lo enfrenta- y decir "ojalá juguemos con River por la Libertadores". No importa que a esa hora la mayoría prefiera a Cerro antes que una revancha. Al Vasco Arruabarrena lo destrozaron cuando antes de un cruce con River declaró que en esos partidos aparecía "el cagazo". Le cuestionaron no conocer el Mundo Boca a un entrenador que había salido de sus Inferiores. Otra muestra de por qué está prohibido asumir que este Boca-River nadie quería jugarlo.