-El jugador de fútbol tiene esas cosas, nunca va a estar del todo feliz si no juegan, no son extraterrestres, son personas que quieren estar en la cancha. Yo no ando con el látigo diciendo el que no me hace caso… No, es todo más fácil cuando sos honesto, sincero. Porque siempre te estás equivocando, pero bueno, pasa por ahí, tiene que ver con eso, con generar un buen vínculo desde el respeto. Al jugador no le gusta la franela estúpida, esa no. Cuando digo las cosas, las digo como las siento.