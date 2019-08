Para Giunta, "lo primero es la cabeza, es lo que manda todo. Cuando jugaba contra River, yo me mentalizaba ganador". Por eso, le lanzó un dardo a la actitud de algunos jugadores en aquella Superfinal. "Veía muchos jugadores acalambrados, yo no sé, viste. Elongaban, elongaban, y digo, la puta madre, Latorre una vez se pudo haber desgarrado, un tirón, yo en 15 años no me desgarré nunca… A mí me sorprende. Nosotros jugábamos Copa y campeonato cada tres días y éramos los mismos. Por eso quedamos como quedamos, yo no puedo caminar, por infiltrarme en las rodillas, en los tobillos; quedamos todos destartalados. Miralo a Batistuta. Nosotros jugábamos, no le dábamos un metro a nadie para jugar", comparó, con evidente intención.