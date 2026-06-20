Mundial 2026, en VIVO: últimas noticias de hoy, 20 de junio, los partidos del día y el minuto a minuto de las selecciones

Países Bajos esta venciendo 2 a 0 a Suecia en un partido muy entretenido (Reuters)

Con el inicio de la segunda fecha del Mundial 2026, los resultados de cada partido empiezan a marcar el rumbo de cada grupo. La pelea por avanzar entre los 32 mejores equipos se vuelve cada vez más reñida y cada jornada suma intensidad, con emoción en cada encuentro. En este momento, Países Bajos está venciendo en este momento a Suecia por 2-0 en un encuentro vibrante.

La selección argentina se prepara para enfrentar el lunes a Austria en el AT&T Stadium de Dallas, por el Grupo J. Una novedad de último momento marca la previa: Gonzalo Montiel no estará disponible por una sobrecarga muscular en el isquiotibial derecho, detectada luego del último entrenamiento en Kansas.

El cuerpo técnico, encabezado por Lionel Scaloni, decidió preservarlo para evitar una recaída y no comprometer su participación en los próximos partidos del Mundial. En su lugar, Nahuel Molina ocupará el lateral derecho.

Además, Colombia disputará su próximo partido el martes 23 de junio frente a la República Democrática del Congo, por la fase de grupos del Grupo H, en el estadio Akron de Guadalajara.

El técnico Néstor Lorenzo, tras analizar el rendimiento del rival en el encuentro anterior en Ciudad de México, evalúa realizar un cambio en el equipo titular: Jhon Córdoba podría ingresar en lugar de Luis Javier Suárez, quien tuvo una actuación discreta en el último compromiso. Este ajuste busca potenciar el ataque colombiano ante los africanos y sumar tres puntos que le permitan asegurar la clasificación a los dieciseisavos de final antes de enfrentar a Portugal en la última fecha, en Miami.

Por su parte, la selección de México ganó 1-0 a Corea del Sur el jueves pasado en el estadio de las Chivas de Guadalajara, por la segunda jornada del Grupo A del Mundial 2026. Con este resultado, el equipo dirigido por Javier Aguirre sumó su segunda victoria consecutiva, se aseguró el primer lugar de la zona con puntaje ideal y ya obtuvo la clasificación a los dieciseisavos de final.

Luego, uno de los favoritos de la Copa del Mundo, la selección de España jugará este domingo su segundo partido del Grupo H en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, donde enfrentará a Arabia Saudita.

La principal novedad podría ser la inclusión de Lamine Yamal como titular, luego de su ingreso en la segunda parte del primer encuentro. El extremo del Barcelona aportó cambios positivos en el juego español, modificó la dinámica del equipo y concentró la atención de la defensa rival.

Los partidos de este sábado

Países Bajos- Suecia

Países Bajos está deslumbrando en el Estadio Houston, donde vence 2-0 a Suecia por la segunda fecha del Grupo F. Brian Brobbey se está convirtiendo en la figura del encuentro con un doblete que resalta la eficacia y el juego ofensivo del equipo neerlandés, que ilusiona a sus hinchas con su nivel y su ambición.

Alemania-Costa del Marfil

15:00 horas: Perú, Colombia y Ecuador

16:00 horas: Chile, Bolivia y Venezuela

17:00 horas: Argentina, Uruguay y Paraguay

Ecuador- Curazao

18:00: México

19:00: Ecuador, Colombia y Perú (oficial para Ecuador: 19:00 GMT-5)

20:00: Chile

21:00: Argentina y Uruguay

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