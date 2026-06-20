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Mundial 2026, en VIVO: últimas noticias de hoy, 20 de junio, los partidos del día y el minuto a minuto de las selecciones

La selección de Estados Unidos selló ayer su clasificación con la victoria 2-0 ante Australia. Hoy juegan Países Bajos- Suecia, Alemania- Costa del Marfil y Ecuador- Curazao

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Países Bajos esta venciendo 2 a 0 a Suecia en un partido muy entretenido (Reuters)
Países Bajos esta venciendo 2 a 0 a Suecia en un partido muy entretenido (Reuters)

Con el inicio de la segunda fecha del Mundial 2026, los resultados de cada partido empiezan a marcar el rumbo de cada grupo. La pelea por avanzar entre los 32 mejores equipos se vuelve cada vez más reñida y cada jornada suma intensidad, con emoción en cada encuentro. En este momento, Países Bajos está venciendo en este momento a Suecia por 2-0 en un encuentro vibrante.

La selección argentina se prepara para enfrentar el lunes a Austria en el AT&T Stadium de Dallas, por el Grupo J. Una novedad de último momento marca la previa: Gonzalo Montiel no estará disponible por una sobrecarga muscular en el isquiotibial derecho, detectada luego del último entrenamiento en Kansas.

El cuerpo técnico, encabezado por Lionel Scaloni, decidió preservarlo para evitar una recaída y no comprometer su participación en los próximos partidos del Mundial. En su lugar, Nahuel Molina ocupará el lateral derecho.

Además, Colombia disputará su próximo partido el martes 23 de junio frente a la República Democrática del Congo, por la fase de grupos del Grupo H, en el estadio Akron de Guadalajara.

El técnico Néstor Lorenzo, tras analizar el rendimiento del rival en el encuentro anterior en Ciudad de México, evalúa realizar un cambio en el equipo titular: Jhon Córdoba podría ingresar en lugar de Luis Javier Suárez, quien tuvo una actuación discreta en el último compromiso. Este ajuste busca potenciar el ataque colombiano ante los africanos y sumar tres puntos que le permitan asegurar la clasificación a los dieciseisavos de final antes de enfrentar a Portugal en la última fecha, en Miami.

Por su parte, la selección de México ganó 1-0 a Corea del Sur el jueves pasado en el estadio de las Chivas de Guadalajara, por la segunda jornada del Grupo A del Mundial 2026. Con este resultado, el equipo dirigido por Javier Aguirre sumó su segunda victoria consecutiva, se aseguró el primer lugar de la zona con puntaje ideal y ya obtuvo la clasificación a los dieciseisavos de final.

Luego, uno de los favoritos de la Copa del Mundo, la selección de España jugará este domingo su segundo partido del Grupo H en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, donde enfrentará a Arabia Saudita.

La principal novedad podría ser la inclusión de Lamine Yamal como titular, luego de su ingreso en la segunda parte del primer encuentro. El extremo del Barcelona aportó cambios positivos en el juego español, modificó la dinámica del equipo y concentró la atención de la defensa rival.

Los partidos de este sábado

Países Bajos- Suecia

Países Bajos está deslumbrando en el Estadio Houston, donde vence 2-0 a Suecia por la segunda fecha del Grupo F. Brian Brobbey se está convirtiendo en la figura del encuentro con un doblete que resalta la eficacia y el juego ofensivo del equipo neerlandés, que ilusiona a sus hinchas con su nivel y su ambición.

Alemania-Costa del Marfil

  • 15:00 horas: Perú, Colombia y Ecuador
  • 16:00 horas: Chile, Bolivia y Venezuela
  • 17:00 horas: Argentina, Uruguay y Paraguay

Ecuador- Curazao

  • 18:00: México
  • 19:00: Ecuador, Colombia y Perú (oficial para Ecuador: 19:00 GMT-5)
  • 20:00: Chile
  • 21:00: Argentina y Uruguay

Cobertura completa de Infobae sobre el Mundial 2026, con información actualizada del calendario de partidos, horarios y sedes disponibles:

17:40 hsHoy

Faustino Asprilla analizó las virtudes de República Democrática del Congo previo al duelo ante Colombia: “Es muy bravo”

El exdelantero de la “Tricolor” habló sobre el empate entre el cuadro de los “Leopardos” y Portugal en la primera fecha del Mundial 2026, y analizó las virtudes del cuadro africano como equipo

El exdelantero explicó lo que significa jugar ante el cuadro dirigido por Sébastien Desabre, y que cuenta con varias figuras en la Premier League como Aaron Wan-Bissaka, Yoane Wissa y Axel Tuanzebe-crédito @ESPNColombia/X

El 23 de junio de 2026, la selección Colombia tendrá su segundo juego ante República Democrática del Congo, en el estadio de Guadalajara por la fecha 2 del grupo K del Mundial de la FIFA de Norteamérica.

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17:39 hsHoy

Así reaccionó la prensa escocesa tras la derrota ante Marruecos en el Mundial 2026: “No es el fin del mundo”

El cuadro de los “Tartan Boys” tendrá que buscar la victoria ante Brasil en Miami para soñar con la clasificación a la siguiente fase

Andy Robertson junto a sus compañeros reconociendo la derrota-crédito Peter Cziborra/REUTERS
Andy Robertson junto a sus compañeros reconociendo la derrota-crédito Peter Cziborra/REUTERS

El 19 de junio de 2026, la selección de Escocia cayó por 1-0 ante Marruecos con gol del volante Ismael Saibari, y complicó sus opciones de clasificación a la siguiente fase en el Mundial de la FIFA de Norteamérica.

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17:37 hsHoy

Archaf Hakimi se pronuncia tras saber que será juzgado por violación en pleno Mundial 2026: “Por fin podré hablar”

El jugador supo del juicio pasadas las tres de la madrugada en Boston y a escasas horas de su partido frente a Escocia

Achraf Hakimi se pronuncia tras saber que será juzgado por violación. (Reuters/Paul Rutherford)
Achraf Hakimi se pronuncia tras saber que será juzgado por violación. (Reuters/Paul Rutherford)

Habrá juicio. Achraf Hakimi será juzgado por violación en Francia. En el día de ayer, el Tribunal de Apelación de Versalles rechazó el recurso que la defensa del jugador había interpuesto contra la orden de procesamiento y confirmó que el lateral compadecerá ante el juez. Todo, a pocas horas de su segundo partido en el Mundial 2026 contra Escocia.

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17:36 hsHoy

Takefusa Kubo no viaja con Japón a Monterrey para disputar el partido 1000 en la historia de los mundiales

El atacante nipón es una pieza fundamental en el esquema del técnico, sin embargo, en su compromiso contra Túnez no verá actividad

El equipo continúa su participación dentro de la Copa del Mundo 2026. (REUTERS/Cristian De Marchen)
El equipo continúa su participación dentro de la Copa del Mundo 2026. (REUTERS/Cristian De Marchen)

Takefusa Kubo encendió las alertas en Japón tras sufrir una molestia que lo apartaría de los próximos compromisos de su selección en el Mundial 2026, aunque por ahora no quedó descartado para una eventual reaparición más adelante en el torneo.

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17:35 hsHoy

El curioso mensaje de Neymar en pleno partido de Brasil ante Haití por el Mundial

La estrella del Scratch no viajó a Filadelfia, pero siguió la actuación de sus compañeros y escribió una frase de aliento en redes sociales

Neymar no viajó con la delegación y vio el partido desde la concentración
Neymar no viajó con la delegación y vio el partido desde la concentración

Neymar fue el gran ausente en la goleada de Brasil por 3-0 ante Haití, que lo dejó como líder del Grupo C en el Mundial 2026, pero siguió al equipo desde la concentración mientras se recupera de una lesión sufrida el 17 de mayo pasado durante un partido del Brasileirao entre Santos y Curitiba. “Vamos”, escribió Ney en una historia publicada en su cuenta personal de Instagram con un mensaje de aliento para sus compañeros, seguido de una bandera brasileña y una captura de la transmisión oficial durante el recibimiento.

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17:34 hsHoy

Dibu Martínez mostró la intimidad de un nuevo asado en la concentración de la selección argentina en el Mundial: “Todo light”

El arquero de la Albiceleste difundió la tradicional comida que realiza la delegación antes de cada partido

El Dibu Martínez volvió a mostrar la excelente camaradería en el seno de la delegación

Como ya es una costumbre en la selección argentina en la previa de un partido, Emiliano Martínez mostró la intimidad del asado que disfrutó la delegación albiceleste del Mundial 2026 en Kansas City. La comida se llevó a cabo antes del encuentro que se jugará el lunes a las 14:00 en el Dallas Stadium contra Austria, adonde el equipo de Lionel Scaloni llega después del 3-0 ante Argelia en el debut.

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17:33 hsHoy

FIFA estrenó en el Mundial la nueva ley inspirada en el caso Prestianni-Vinicius: Almirón fue expulsado por taparse la boca

El árbitro principal del partido, Iván Barton, le mostró la tarjeta roja al futbolista de la Albirroja tras revisar la acción en el VAR

El encuentro entre Paraguay y Turquía estuvo marcado por la expulsión de Miguel Almirón por taparse la boca mientras hablaba con un rival. En un duelo trascendental para el futuro de ambas selecciones en el Grupo D del Mundial 2026, el volante de la Albirroja se convirtió en el primer jugador que recibió la tarjeta roja luego de cubrirse sus labios mientras mantenía un diálogo directo con un futbolista del otro equipo. La acción, que fue inspirada en el caso Prestianni-Vinicius, se convalidó tras una revisión en el VAR.

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17:30 hsHoy

Paraguay ganó un partido clave con 10 jugadores ante Turquía y sueña en el Mundial: qué necesita para clasificar a 16avos

La Albirroja se llevó el duelo con el gol de Matías Galarza Fonda a los 65 segundos y el próximo jueves se jugará el boleto a la siguiente ronda

Paraguay logró un triunfo heroico al vencer por 1-0 a Turquía con un futbolista menos durante más de 50 minutos por la expulsión de Miguel Almirón por taparse la boca. El elenco dirigido por Gustavo Alfaro sigue con vida en el Mundial 2026 y está obligado a ganar contra Australia en la última fecha para clasificar a la próxima ronda sin depender de otros resultados. La selección europea quedó eliminada de la Copa del Mundo tras caer en el Estadio de la Bahía de San Francisco.

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17:29 hsHoy

“Le hubieses dicho de todo en guaraní”: el consejo de Alfaro a Almirón tras su expulsión en el Mundial por la nueva Ley “Prestianni-Vinicius”

El entrenador de Paraguay se expresó sobre la reglamentación que entró en viegncia en el torneo y aseguró: "

Alfaro se mostró en contra de las nuevas normativas tras lo sucedido (Foto: Reuters/Carlos Barria)
Alfaro se mostró en contra de las nuevas normativas tras lo sucedido (Foto: Reuters/Carlos Barria)

Gustavo Alfaro le dijo a Miguel Almirón que habría bastado con hablar en guaraní sin taparse la boca para que el turco no entendiera nada. La frase, pronunciada en el vestuario del estadio de la Bahía de San Francisco, resumió la noche paradójica de Paraguay: victoria 1-0 ante Turquía en el Grupo D del Mundial 2026, pero con un hombre menos durante todo el segundo tiempo, después de que su figura más reconocida se convirtiera en el primer jugador de la historia expulsado bajo la ley “Prestianni-Vinicius”.

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17:28 hsHoy

El cambio obligado que realizará Scaloni para cuidar a uno de sus jugadores en el próximo partido de Argentina en el Mundial

El técnico modificará la defensa para enfrentar a Austria: Nahuel Molina entrará por Gonzalo Montiel

Los estudios médicos detectaran una sobrecarga en el isquiotibial derecho de Gonzalo Montiel (Reuters/Denny Medley)
Los estudios médicos detectaran una sobrecarga en el isquiotibial derecho de Gonzalo Montiel (Reuters/Denny Medley)

Un cambio obligado marcará la defensa de la selección argentina en su próximo encuentro ante Austria, programado para este lunes en el AT&T Stadium de Dallas. El cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni decidió preservar a uno de los jugadores, ante el riesgo de una recaída física que pueda comprometer su participación en los siguientes compromisos en la Copa del Mundo.

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