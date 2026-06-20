Mundial 2026, en VIVO: últimas noticias de hoy, 20 de junio, los partidos del día y el minuto a minuto de las selecciones

Con el inicio de la segunda fecha del Mundial 2026, los resultados de cada partido empiezan a marcar el rumbo de cada grupo. La pelea por avanzar entre los 32 mejores equipos se vuelve cada vez más reñida y cada jornada suma intensidad, con emoción en cada encuentro. En este momento, Países Bajos está venciendo en este momento a Suecia por 2-0 en un encuentro vibrante.
La selección argentina se prepara para enfrentar el lunes a Austria en el AT&T Stadium de Dallas, por el Grupo J. Una novedad de último momento marca la previa: Gonzalo Montiel no estará disponible por una sobrecarga muscular en el isquiotibial derecho, detectada luego del último entrenamiento en Kansas.
El cuerpo técnico, encabezado por Lionel Scaloni, decidió preservarlo para evitar una recaída y no comprometer su participación en los próximos partidos del Mundial. En su lugar, Nahuel Molina ocupará el lateral derecho.
Además, Colombia disputará su próximo partido el martes 23 de junio frente a la República Democrática del Congo, por la fase de grupos del Grupo H, en el estadio Akron de Guadalajara.
El técnico Néstor Lorenzo, tras analizar el rendimiento del rival en el encuentro anterior en Ciudad de México, evalúa realizar un cambio en el equipo titular: Jhon Córdoba podría ingresar en lugar de Luis Javier Suárez, quien tuvo una actuación discreta en el último compromiso. Este ajuste busca potenciar el ataque colombiano ante los africanos y sumar tres puntos que le permitan asegurar la clasificación a los dieciseisavos de final antes de enfrentar a Portugal en la última fecha, en Miami.
Por su parte, la selección de México ganó 1-0 a Corea del Sur el jueves pasado en el estadio de las Chivas de Guadalajara, por la segunda jornada del Grupo A del Mundial 2026. Con este resultado, el equipo dirigido por Javier Aguirre sumó su segunda victoria consecutiva, se aseguró el primer lugar de la zona con puntaje ideal y ya obtuvo la clasificación a los dieciseisavos de final.
Luego, uno de los favoritos de la Copa del Mundo, la selección de España jugará este domingo su segundo partido del Grupo H en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, donde enfrentará a Arabia Saudita.
La principal novedad podría ser la inclusión de Lamine Yamal como titular, luego de su ingreso en la segunda parte del primer encuentro. El extremo del Barcelona aportó cambios positivos en el juego español, modificó la dinámica del equipo y concentró la atención de la defensa rival.
Los partidos de este sábado
Países Bajos- Suecia
Países Bajos está deslumbrando en el Estadio Houston, donde vence 2-0 a Suecia por la segunda fecha del Grupo F. Brian Brobbey se está convirtiendo en la figura del encuentro con un doblete que resalta la eficacia y el juego ofensivo del equipo neerlandés, que ilusiona a sus hinchas con su nivel y su ambición.
Alemania-Costa del Marfil
- 15:00 horas: Perú, Colombia y Ecuador
- 16:00 horas: Chile, Bolivia y Venezuela
- 17:00 horas: Argentina, Uruguay y Paraguay
Ecuador- Curazao
- 18:00: México
- 19:00: Ecuador, Colombia y Perú (oficial para Ecuador: 19:00 GMT-5)
- 20:00: Chile
- 21:00: Argentina y Uruguay
Cobertura completa de Infobae sobre el Mundial 2026, con información actualizada del calendario de partidos, horarios y sedes disponibles:
El 23 de junio de 2026, la selección Colombia tendrá su segundo juego ante República Democrática del Congo, en el estadio de Guadalajara por la fecha 2 del grupo K del Mundial de la FIFA de Norteamérica.
El 19 de junio de 2026, la selección de Escocia cayó por 1-0 ante Marruecos con gol del volante Ismael Saibari, y complicó sus opciones de clasificación a la siguiente fase en el Mundial de la FIFA de Norteamérica.
Habrá juicio. Achraf Hakimi será juzgado por violación en Francia. En el día de ayer, el Tribunal de Apelación de Versalles rechazó el recurso que la defensa del jugador había interpuesto contra la orden de procesamiento y confirmó que el lateral compadecerá ante el juez. Todo, a pocas horas de su segundo partido en el Mundial 2026 contra Escocia.
Takefusa Kubo encendió las alertas en Japón tras sufrir una molestia que lo apartaría de los próximos compromisos de su selección en el Mundial 2026, aunque por ahora no quedó descartado para una eventual reaparición más adelante en el torneo.
Neymar fue el gran ausente en la goleada de Brasil por 3-0 ante Haití, que lo dejó como líder del Grupo C en el Mundial 2026, pero siguió al equipo desde la concentración mientras se recupera de una lesión sufrida el 17 de mayo pasado durante un partido del Brasileirao entre Santos y Curitiba. “Vamos”, escribió Ney en una historia publicada en su cuenta personal de Instagram con un mensaje de aliento para sus compañeros, seguido de una bandera brasileña y una captura de la transmisión oficial durante el recibimiento.
Como ya es una costumbre en la selección argentina en la previa de un partido, Emiliano Martínez mostró la intimidad del asado que disfrutó la delegación albiceleste del Mundial 2026 en Kansas City. La comida se llevó a cabo antes del encuentro que se jugará el lunes a las 14:00 en el Dallas Stadium contra Austria, adonde el equipo de Lionel Scaloni llega después del 3-0 ante Argelia en el debut.
El encuentro entre Paraguay y Turquía estuvo marcado por la expulsión de Miguel Almirón por taparse la boca mientras hablaba con un rival. En un duelo trascendental para el futuro de ambas selecciones en el Grupo D del Mundial 2026, el volante de la Albirroja se convirtió en el primer jugador que recibió la tarjeta roja luego de cubrirse sus labios mientras mantenía un diálogo directo con un futbolista del otro equipo. La acción, que fue inspirada en el caso Prestianni-Vinicius, se convalidó tras una revisión en el VAR.
Paraguay logró un triunfo heroico al vencer por 1-0 a Turquía con un futbolista menos durante más de 50 minutos por la expulsión de Miguel Almirón por taparse la boca. El elenco dirigido por Gustavo Alfaro sigue con vida en el Mundial 2026 y está obligado a ganar contra Australia en la última fecha para clasificar a la próxima ronda sin depender de otros resultados. La selección europea quedó eliminada de la Copa del Mundo tras caer en el Estadio de la Bahía de San Francisco.
Gustavo Alfaro le dijo a Miguel Almirón que habría bastado con hablar en guaraní sin taparse la boca para que el turco no entendiera nada. La frase, pronunciada en el vestuario del estadio de la Bahía de San Francisco, resumió la noche paradójica de Paraguay: victoria 1-0 ante Turquía en el Grupo D del Mundial 2026, pero con un hombre menos durante todo el segundo tiempo, después de que su figura más reconocida se convirtiera en el primer jugador de la historia expulsado bajo la ley “Prestianni-Vinicius”.
Un cambio obligado marcará la defensa de la selección argentina en su próximo encuentro ante Austria, programado para este lunes en el AT&T Stadium de Dallas. El cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni decidió preservar a uno de los jugadores, ante el riesgo de una recaída física que pueda comprometer su participación en los siguientes compromisos en la Copa del Mundo.