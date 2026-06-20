Honduras y OIM consolidan esfuerzos para una migración segura y ordenada

La canciller Mireya Agüero sostuvo una reunión de trabajo con la directora general de la OIM, Amy Pope. Honduras y la OIM fortalecieron su cooperación para atender los desafíos de la movilidad humana. (Foto: Cancilleria Honduras)

La canciller de Honduras, Mireya Agüero, sostuvo una reunión con la directora general de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Amy Pope, con el objetivo de fortalecer los lazos de cooperación entre ambas instituciones y avanzar en la búsqueda de soluciones conjuntas frente a los crecientes desafíos que plantea la movilidad humana en la región.

Durante el encuentro, ambas funcionarias analizaron los principales retos que enfrenta Honduras en materia migratoria, especialmente aquellos derivados del aumento de los desplazamientos provocados por fenómenos climáticos extremos, una realidad que afecta cada vez a más comunidades en Centroamérica y que exige respuestas coordinadas entre los gobiernos y los organismos internacionales.

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Uno de los temas centrales de la reunión fue la movilidad climática, un fenómeno que ha cobrado mayor relevancia en los últimos años debido al impacto del cambio climático sobre poblaciones vulnerables.

En ese sentido, Agüero y Pope coincidieron en la necesidad de impulsar estrategias que permitan fortalecer la resiliencia de las comunidades afectadas, así como desarrollar mecanismos de protección para las personas que se ven obligadas a abandonar sus hogares por causas ambientales.

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Las representantes también intercambiaron criterios sobre la situación migratoria que enfrenta la región y destacaron la importancia de promover políticas públicas y acciones integrales que permitan garantizar procesos migratorios más seguros, ordenados y con un enfoque centrado en los derechos humanos.

La reunión permitió intercambiar experiencias sobre políticas para una migración segura y ordenada. La OIM reafirmó su compromiso de continuar apoyando al Gobierno de Honduras en materia migratoria. (Foto: Cancilleria Honduras)

Ambas señalaron que la cooperación internacional continúa siendo un elemento clave para atender de manera efectiva las causas y consecuencias de la migración.

Asimismo, durante la reunión se resaltó la importancia de mantener una coordinación permanente entre el Gobierno de Honduras y la OIM, con el propósito de fortalecer los programas destinados a la atención de personas migrantes, retornadas y desplazadas, así como mejorar la capacidad institucional para responder a las necesidades que presenta este fenómeno.

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La canciller hondureña reconoció el papel que desempeña la Organización Internacional para las Migraciones como uno de los principales socios estratégicos del país en materia migratoria.

Destacó que el apoyo técnico y la asistencia brindada por el organismo han contribuido al desarrollo de iniciativas enfocadas en la protección de los derechos de las personas migrantes, la gestión de la movilidad humana y el fortalecimiento de las instituciones nacionales.

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Por su parte, Amy Pope reiteró el compromiso de la OIM de continuar acompañando a Honduras en la implementación de proyectos orientados a mejorar las condiciones de atención para las poblaciones en situación de movilidad, promoviendo soluciones sostenibles que respondan tanto a las necesidades humanitarias como a los desafíos del desarrollo.

Durante el encuentro se abordó el impacto de la migración climática en la región centroamericana. Ambas funcionarias destacaron la importancia de proteger los derechos de las personas migrantes (Foto: Cancilleria Honduras)

Las funcionarias coincidieron en que la migración constituye un fenómeno complejo que requiere respuestas articuladas entre los países de origen, tránsito y destino, además del respaldo de organismos internacionales y otros actores involucrados.

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En ese contexto, subrayaron la importancia de mantener espacios de diálogo que permitan compartir experiencias y fortalecer las capacidades institucionales para enfrentar los desafíos actuales.

Otro de los aspectos abordados fue la necesidad de continuar impulsando mecanismos de cooperación interinstitucional que permitan mejorar la planificación y ejecución de políticas migratorias, garantizando la protección, el bienestar y la dignidad de las personas migrantes en cada etapa de su proceso de movilidad.

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Al concluir la reunión, Honduras y la Organización Internacional para las Migraciones ratificaron su compromiso de seguir trabajando de manera conjunta para promover una migración más segura, ordenada y humana, fortaleciendo la cooperación bilateral y desarrollando iniciativas que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las personas y comunidades afectadas por la movilidad humana en el país y la región.