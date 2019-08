Las elecciones primarias del 11 de agosto no solo sorprendieron a los analistas políticos, encuestadores y a los propios candidatos. La abultada victoria del candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, sobre el presidente Mauricio Macri sacudió el mapa político, y repercutió en todos los ámbitos. El mundo del fútbol no podía quedar exento y los movimientos internos no esperaron a los comicios generales del 27 de octubre para desatarse.