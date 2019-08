"Si hoy me toca jugar, voy a buscar a dos o tres de River. Los tenés que ir a buscar. Yo no soy tan útil para mi equipo, pero sí puedo ser útil sacando de eje a la figura del otro equipo. Eso me lo enseñó mi puesto. Yo jugaba contra los enganches. Trataba de que se pusieran a putear conmigo. ¿Quién salió ganando con Gallardo? Lo echaron a él y me echaron a mí. Fue un error del árbitro, por ahí, pero mi laburo era que se calentara. Lo logré. Lo que pasa que el árbitro puso la balanza y nos echó a los dos", contó.