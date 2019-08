El ex arquero, de 50 años, decidió sacar a la luz todas sus prendas en su casa de Madrid y las enseño a través de las redes sociales. "Muestra de mi colección de camisetas. Espero que les guste y si ven que me falta alguna y la echan en falta, me la pueden enviar a mi atención al Cerro del Espino y por cada camiseta que envíen, les devolveré una mía de regalo. Saludos para todos! Nos vemos en fútbol!", redactó el Mono junto a varias fotos y un video enseñando sus trofeos.