En una extensa entrevista que brindó a la televisión portuguesa, el actual futbolista de la Juventus dejó una particular apreciación sobre la rivalidad que tiene con el argentino: "A él le gustaba esa picardía. Admitió que en las últimas tres Champions que nosotros ganamos se sintió un poco perturbado, ¡es normal! Yo también (me sentí así) en otras cosas que él ganó con el Barcelona y me hubiese gustado ganar. Es una rivalidad buena que existe en el fútbol".