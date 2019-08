A diferencia de lo que se dijo, no hubo ultimátum de Heinze, quien pondera a la joven figura. "Lo que hago es estar al lado de él. Cuando me pregunta algo, pienso 10 segundos antes de responderle. Quiero que se olvide de todas estas cosas y se resuelva lo antes posible. No me metí, no sé absolutamente nada de la situación. Quiero que el chico esté bien, lo veo bien, él no manifiesta nada", declaró el Gringo al respecto de la actualidad de Almada en la conferencia previa al último partido.