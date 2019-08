A la hora de compararse en su época como futbolista, el Gringo se sinceró: "Yo era un desastre, me enojaba con todos. No puedo decir si está bien o mal. Hoy les pido tranquilidad a mis jugadores cuando yo nunca la tuve. Pero me gusta el jugador rebelde, que se rebele siempre sin faltar el respeto. Es la clase de futbolistas que me gusta".