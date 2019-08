El ex mediocampista de Quilmes, San Lorenzo y Banfield se apuntó el gol de la fecha para cerrar el gran triunfo del Pincha. Y así lo relató: "Hago el control, me quedó un poco atrás, la levanté y le pegué de chilena. Estoy contento por el gol, pero más por el equipo porque se ganó muy bien", dijo el mediocampista mixto, que suele sorprender en el área contraria de cabeza, o a través de un remate lejano. Pero la factura con la que firmó el 3-0 resultó de primerísimo nivel. "Estaba tapado, fui para el otro lado y cuando quiero regresar ya no llego", aportó la otra visión, el lado B del gol, Martín Campaña, la víctima.