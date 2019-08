"Después del campeonato hubo un cierto relajo y un estado de confort y el sábado nos dimos cuenta de que no nos lleva a ningún lado y nos hace pasar papelones como fue el sábado", subrayó López. "Se cometieron errores infantiles y se hicieron cosas que no son las que pide el Chacho Coudet. Si hacen memoria, la prioridad del equipo era estar corto, recuperar la pelota rápidamente; nadie va a pedir que la defensa quede abierta, y en 3 o 4 goles de River fueran pérdidas nuestras donde no hubo presión. Son errores de los jugadores, nos tenemos que hacer responsables, dar la cara, reconocer que no estamos en el nivel en el que estábamos hace poco. Tenemos que volver a ser el equipo sólido e intenso que supimos ser", agregó, haciendo alusión a lo sucedido en el partido entre los minutos 35 y 38. Allí, la Academia pasó de ganar 1-0 a perder 3-1, en una ráfaga irremontable.