"Les dije a los muchachos: esta es la primera y la última vez que sucede. Tenemos a Dim (Payet) para tirar los penales. Trabajamos bien los penales durante toda la pretemporada con Dimitri. Cuando me dirigía al banco Ricardo (Carvalho) me dijo: 'Lo va a patear Benedetto'. Estoy enojado. Es un jugador que no ha lanzado un penal, es inaceptable. Normalmente, Darío ejecuta bien, pero hoy no. Perdimos esa oportunidad, así que será la primera y última vez", dijo sin pelos en la lengua el técnico portugués André Villas-Boas en la conferencia de prensa posterior el encuentro.