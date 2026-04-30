Independiente Medellín vs. Cusco FC, Copa Libertadores - EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido en el Atanasio Girardot

La continuidad de Sebastián Botero al frente de Independiente Medellín no está garantizada por ahora y, según el propio entrenador, todo dependerá de que el equipo cumpla los objetivos trazados, clasificar y, sobre todo, ser campeón. El técnico encargado fue claro en que su futuro no pasa por decisiones anticipadas, sino por resultados concretos en la cancha, en una etapa definitiva de la temporada donde el margen de error es mínimo.

13:16 hs

El “Poderoso de la Montaña” quiere sumar su primera victoria en la “Gloria Eterna”

Medellín apuesta por seguir con vida en la Copa Libertadores tras tener pie y medio afuera de las finales de la Liga BetPlay-crédito Sergio Moraes/REUTERS

El partido se jugará el 30 de abril de 2026 en el estadio Atanasio Girardot a partir de las 9:00 p. m. (hora de Colombia), y se podrá ver a través de las pantallas de ESPN y Disney Premium.

El árbitro del partido será el boliviano Gery Vargas, y en el VAR estará acompañado por su compatriota Jorge Justiniano.

El 25 de abril de 2026, Independiente Medellín venció por 1-0 en la Liga BetPlay en el estadio Ditaires de Itagüí a Fortaleza con el gol de Yony González al minuto 86.

En la Copa Libertadores, Independiente Medellín cayó goleado por 4-1 ante Flamengo de Brasil en el estadio Maracaná, de Río de Janeiro, el 16 de abril de 2026.

Flamengo se fue adelante en el marcador con el gol de Lucas Paquetá al 15 de partido, pero Yony González empató de forma parcial para Independiente Medellín.

Pero al finalizar la primera parte, Bruno Henrique volvió a adelantar al Flamengo. Para el segundo tiempo, con los goles de Giorgian de Arrascaeta al 49 y de Pedro al 90+6, liquidaron las acciones de partido.

Por los lados del Cusco FC de Perú, el equipo dirigido por el uruguayo Alejandro Orfila derrotó por 2-1 al Sport Huancayo en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, el 26 de abril de 2026.

El argentino Facundo Callejo abrió el marcador para Cusco, pero el colombiano Yorleys Mena empató al 20 de partido para Sport Huancayo.

Finalmente, el argentino Iván Colman le dio la victoria al Cusco al 58 de partido.

En la Copa Libertadores, Cusco cayó por 2-1 ante Estudiantes en el estadio Único Ciudad de La Plata.

El argentino Facundo Farías abrió el marcador para el cuadro “Pincharrata” al minuto 28, pero Lucas Colitto empató al 31 de partido.