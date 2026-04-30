Tigre vs. América de Cali - EN VIVO: siga aquí el partido de los Diablos Rojos en la fecha 3 de la Copa Sudamericana 2026 en Argentina

Bienvenidos al minuto a minuto del partido de Tigre vs. América de Cali en la tercera jornada de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026. Los Diablos Rojos serán visitantes, pero se espera un masivo acompañamiento de los hinchas en el estadio José Dellagiovanna en la Provincia de Buenos Aires.
El duelo que cierra la primera ronda de partidos está programado para las 7:00 p. m. (hora de Colombia) y aquí podrá seguir todas las incidencias del compromiso.
12:37 hsHoy
Ficha del partido
- Tigre vs. América de Cali - Fecha 3 del grupo A de la Copa Conmebol Sudamericana 2026
- Lugar: estadio José Dellagiovanna, Victoria, Buenos Aires, Argentina.
- Fecha y hora: jueves 30 de abril- 7:00 p. m. hora de Colombia
- Transmisión: DSports, DGO, ESPN y Disney +.