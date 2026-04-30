31 Minutos en el Zócalo CDMX VIVO: sigue el concierto gratuito por el Día del Niño

Faltan pocas horas para que de inicio el concierto de 31 Minutos en el Zócalo de la CDMX, la cita es a las 19:00 horas y algunas familias ya resisten el sol para estar en primera fila.
Clara Brugada invita al concierto de 31 Minutos
La jefa de Gobierno de la CDMX invitó a la población no perderse este evento gratuito como parte de las actividades del Día del Niño y la Niña.
Concierto de 31 Minutos en el Zócalo CDMX
Este jueves 30 de abril se llevará a cabo la presentación del grupo 31 Minutos en el Zócalo de la Ciudad de México. Se espera que miles de familias asistan al concierto gratuito de 31 Minutos en el Zócalo de Ciudad de México, previsto a las 19:00 horas como parte de la celebración oficial por el Día del Niño, según información del Gobierno de la Ciudad de México.
Para favorecer la seguridad y comodidad, autoridades señalan que el acceso puede saturarse rápidamente. Recomiendan llegar desde las 16:00 horas, hidratarse constantemente, portar ropa ligera, bloqueador solar, gorra y evitar el consumo de alimentos en vía pública por riesgos sanitarios. También sugieren que los asistentes acuerden puntos de encuentro y lleven identificaciones con datos de contacto.