México

31 Minutos en el Zócalo CDMX VIVO: sigue el concierto gratuito por el Día del Niño

El evento comenzará a las 19:00 horas, se espera que infantes, jóvenes y público de todas las edades acudan al evento

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23:14 hsHoy

31 Minutos en el Zócalo: así fueron los ensayos y prueba de sonido en la madrugada

La cita está para las 7:00 de la noche y ya hay familias esperando

El popular programa infantil 31 Minutos realiza su prueba de sonido y ensayo general en el Zócalo de la Ciudad de México, con sus personajes proyectados en pantallas gigantes bajo luces de colores. (Imagen Ilustrativa Infobae)
El popular programa infantil 31 Minutos realiza su prueba de sonido y ensayo general en el Zócalo de la Ciudad de México, con sus personajes proyectados en pantallas gigantes bajo luces de colores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Faltan pocas horas para que de inicio el concierto de 31 Minutos en el Zócalo de la CDMX, la cita es a las 19:00 horas y algunas familias ya resisten el sol para estar en primera fila.

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22:23 hsHoy

Clara Brugada invita al concierto de 31 Minutos

La jefa de Gobierno de la CDMX invitó a la población no perderse este evento gratuito como parte de las actividades del Día del Niño y la Niña.

Creadores de '31 minutos' se reúnen con Clara Brugada y adelantan detalles del show del Zócalo
22:18 hsHoy

Concierto de 31 Minutos en el Zócalo CDMX

(Crédito: Jovani Pérez/Infobae México)
(Crédito: Jovani Pérez/Infobae México)

Este jueves 30 de abril se llevará a cabo la presentación del grupo 31 Minutos en el Zócalo de la Ciudad de México. Se espera que miles de familias asistan al concierto gratuito de 31 Minutos en el Zócalo de Ciudad de México, previsto a las 19:00 horas como parte de la celebración oficial por el Día del Niño, según información del Gobierno de la Ciudad de México.

Para favorecer la seguridad y comodidad, autoridades señalan que el acceso puede saturarse rápidamente. Recomiendan llegar desde las 16:00 horas, hidratarse constantemente, portar ropa ligera, bloqueador solar, gorra y evitar el consumo de alimentos en vía pública por riesgos sanitarios. También sugieren que los asistentes acuerden puntos de encuentro y lleven identificaciones con datos de contacto.

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