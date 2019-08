"Cuando vamos al entretiempo me pregunta por qué paraba la pelota con el empeine. Yo siempre ponía el pie así, me acostumbré para que el que venía de atrás le pegara a los tapones, porque antes venían de atrás y…. por lo menos sentían eso. Le expliqué y me dijo: 'Ah, mirá vos'. (Roberto) Cabañas y Hugo Sánchez usaban la canillera atrás, adelante y atrás; antes el fútbol era algo más permisivo", contó.