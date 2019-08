"Era mi marca, sí, pero sentí un empujón", relató después del partido Brian Benítez, futbolista de Almagro. "Después él (De Rossi) me lo dijo en el área: 'Fue foul, ¿no?'. Y yo le dije 'el tema es que a vos no te lo van a cobrar'. Y después me contestó: 'Es que eso acá en Argentina no se cobra'. Se ve que está pillo de todo ya", cerró el mediocampista.