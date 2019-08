Benítez, además, contó una particularidad sobre el tanto de De Rossi. "Era mi marca. Yo sentí el empujón. Él me dijo en el área 'fue foul, ¿no?'. Pasa que sos vos, no te lo van a cobrar", reconoció el deportista. Y luego, dejó una frase que muestra que el italiano ya está adaptado al fútbol sudamericano: "Acá en Argentina no se cobra eso, me dijo. Ya está pillo de todo".