Petro, pese a criticar intervenciones extranjeras en Colombia, cuestionó al presidente de Chile por marchas en contra de su gobierno: “Les encanta ver a los jóvenes sangrar y morir”

Gustavo Petro cuestionó as u homólogo chileno por las actuaciones de la Policía contra los manifestantes - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, utilizó su cuenta de X para cuestionar algunas de las acciones emitidas por diferentes gobiernos de Latinoamérica opuestos a su ideología.

En varias publicaciones, el mandatario lanzó criticas hacia José Antonio Kast, actual presidente de Chile, que es centro de polémicas por la represión de protestas estudiantiles que se desarrollan en ese país sudamericano.

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Petro difundió varios videos en los que la fuerza pública chilena gasea y lanza chorros de agua a los manifestantes. El mandatario colombiano usó ese material para reforzar su crítica a la actuación policial y a las decisiones del gobierno de Kast.

- crédito @petrogustavo/X

“Elegido Kazt en Chile (sic), decidió desmontar todas las conquistas sociales del progresismo. En vez de subir impuestos a los ricos empezó a debilitar el presupuesto de la educación. Así está Chile ahora”, manifestó el presidente colombiano.

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En otras publicaciones, el presidente colombiano cuestionó la actuación de los policías chilenos contra los jóvenes manifestantes. “Otra vez en Chile. Algunos les encanta ver a los jóvenes sangrar y morir sin pensar que pueden ser sus hijos”, indicó.

- crédito @petrogustavo/X

Así mismo, Petro instó a la ciudadanía para que se considere las represiones, prediciendo que esto podría suceder si, según él, se elige un proyecto político diferente al progresista.

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“Ojalá en Colombia no vuelva a pasar esto que pasó con Duque y ahora vuelve a Chile. Ojalá, Dios y las energías de la vida impidan que mi país caiga de nuevo bajo los espectros de la muerte que lo llenaron de sangre. Ojalá la vida y la bandera nacional libre y soberana nos guíen ahora y en los años por venir”, concluyó.

- crédito @petrogustavo/X

Las movilizaciones en Santiago (Chile) fueron convocadas por la Confederación de Estudiantes de Chile y el Colegio de Profesores contra la política de austeridad del gobierno chileno y contra un recorte del 3% del presupuesto de todos los ministerios, incluido el sector educativo.

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Petro también criticó presuntas represiones en Argentina

Las críticas de Petro no se limitaron a Chile. También se refirió a las protestas realizadas en Argentina, en la que lanzó cuestionamientos al presidente Javier Milei.

“Y aquí en este momento el gobierno de Milei golpea a los abuelos y las abuelas en la calles de Buenos Aires. Solo hay que mirar a Bolivia, Chile y Argentina para saber cómo los pueblos pueden equivocarse”, describió.

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En su publicación, adjunto videos donde se evidenciaría la actuación policial contra los manifestantes del país sudamericano.

- crédito @petrogustavo/X

Esta no es la primera vez que el presidente Gustavo Petro cuestiona a su homólogo chileno José Antonio Kast. A finales de 2025, el mandatario colombiano no solo desconoció la llegada del líder de derecha chilena al poder, sino que de “nazi” y acusando el avance del “fascismo”.

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Esto motivó una respuesta por parte del Gobierno chileno, que en su momento estaba a cargo de Gabriel Boric, calificando estas palabras como “graves e inaceptables”, y considerando que las acusaciones interferían directamente en la soberanía y la voluntad popular del país.

Intervención extranjera en Colombia

Lo curioso de este asunto es que la posición del mandatario colombiano es diferente a lo que manifestó a inicios de junio, cuando cuestionó al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, tras expresar su respaldo hacia Abelardo de la Espriella, quien ganó la primera vuelta presidencial (con más de 10 millones de votos) sobre el aspirante oficialista Iván Cepeda.

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Ilustración acuarela de los líderes Donald Trump y Abelardo De la Espriella, posando con seriedad en un entorno urbano, reflejando una estética periodística para artículos de actualidad internacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En su momento, el mandatario norteamericano aseguró su respaldo a la candidatura de Abelardo de la Espriella para la segunda vuelta presidencial del 21 de junio. “¡Felicitaciones al candidato presidencial colombiano, ‘El Tigre’, Abelardo de la Espriella, un líder inteligente, fuerte y tenaz, por su contundente victoria en la primera vuelta de las elecciones presidenciales colombianas!”, escribió Trump en su perfil de la red social Truth Social.

Al respecto, Petro rechazó la intervención de Trump, al sostener que una intervención extranjera en las decisiones políticas de otro país compromete la libertad y la soberanía nacional.

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“Cuando un país interviene en las decisiones de otro país. Muere la libertad (...) invito a toda Colombia a votar en plena libertad y no volvernos ni esclavos ni colonia de nadie”, expresó.

Gustavo Petro defendió la soberanía nacional y llamó a los colombianos a participar libremente en la segunda vuelta presidencial. - crédito @petrogustavo/X