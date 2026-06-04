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Rosalía pospone tres conciertos en Estados Unidos por “una emergencia familiar”: “Las circunstancias no le han dejado otra opción”

La cantante inauguraba el Lux Tour en Estados Unidos este jueves y viernes en Miami. La cita del lunes, en Orlando, también ha sido cancelada

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Rosalía en un momento de su actuación en Lyon donde ha abierto su gira 'Lux Tour'
Rosalía en un momento de su actuación en Lyon donde ha abierto su gira 'Lux Tour'

Rosalía ha pospuesto el comienzo del Lux Tour en Estados Unidos. Los conciertos, previstos para este jueves 4 y sábado 6 de junio en Miami y el próximo lunes en Orlando, han sido pospuestos por “una emergencia familiar”, tal y como ha confirmado Live Nation.

“Debido a una emergencia familiar, Rosalía tiene que posponer sus próximos conciertos en Miami el 4 y 6 de junio y en Orlando el 8 de junio. Lamenta decepcionar a sus fans, pero las circunstancias no le han dejado otra opción“, escriben. Sin embargo, el concierto de Boston, previsto para el próximo jueves 11 de junio por el momento sí sigue en pie. La promotora ha confirmado que las entradas serán válidas para las nuevas fechas, que todavía no han sido anunciadas.

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Con estas nuevas citas, la cantante tenía previsto retomar la gira mundial que comenzó el pasado 16 de marzo en Lyon, tras publicar su aclamado álbum Lux, y que pasó por nuestro país durante ocho noches entre Madrid y Barcelona en marzo y abril.

Rosalía practicando ballet para el Lux Tour. (@rosalia.vt)
Rosalía practicando ballet para el Lux Tour. (@rosalia.vt)

La artista se encontraba en Miami desde hace unos días. El lunes, Rosalía publicó en su cuenta de Instagram un post con varias fotografías en la ciudad del estado de Florida. “MIAMI, IM BACKKKKKKK”, escribió. En una de las imágenes la artista catalana practicaba ballet, una disciplina que pone en práctica en la gira.

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Fechas del Lux Tour en Estados Unidos

  • 4 de junio - Miami (pospuesto)
  • 6 de junio - Miami (pospuesto)
  • 8 de junio - Miami (pospuesto)
  • 11 de junio - Boston
  • 16 de junio - Nueva York
  • 17 de junio - Nueva York
  • 20 de junio - Chicago
  • 23 de junio - Houston
  • 27 de junio - Las Vegas
  • 29 de junio - Los Ángeles
  • 1 de julio - Los Ángeles
  • 3 de julio - San Diego
  • 6 de julio - Oakland

Tras recorrer Francia, Suiza, Italia, España, Portugal, Países Bajos, Bélgica, Alemania e Inglaterra, el 6 de mayo en Londres, dio finiquito a la primera parte de la gira, toda ella en el continente europeo. Entre este jueves y comienzos de julio Rosalía iba a girar por Estados Unidos y Canadá -ahora con estas tres únicas fechas pospuestas, para continuar el 16 de julio en Bogotá, Colombia. El Lux Tour finalizará el 3 de septiembre en Puerto Rico.

La gira llega menos de un año después del aclamado estreno de Lux, el cuarto álbum de estudio de la cantante, considerado para muchos como una “obra maestra”. ““No hay debate más aburrido que discutir sobre si una pieza musical se ajusta a las tradiciones de un género”, añadió The Guardian a finales de año, donde publicaron el ranking de las mejores canciones de 2025.

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