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Tigres enfrentará a Atlético Nacional en El Campin si obtiene el permiso de la Comisión de Seguridad

Daniel Bohórquez, gerente deportivo de Tigres de Bogotá, reveló que el miércoles 6 de mayo entregaron la documentación necesaria para el aval de jugar en el Campin

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Daniel Bohórquez, gerente deportivo de Tigres, habló sobre lo que representa enfrentar al cuadro antioqueño - crédito Diego Suárez/Infobae

Tigres FC ya comenzó a mover fichas fuera de la cancha pensando en uno de los partidos más atractivos que podría tener en los próximos meses: el duelo ante Atlético Nacional. El club bogotano trabaja para obtener el aval de la Comisión Distrital de Seguridad y así poder disputar el compromiso en el estadio Nemesio Camacho El Campín, escenario que podría abrir sus puertas a un evento que promete alta asistencia y expectativa en la capital del país.

Desde la dirigencia del equipo capitalino reconocen que el proceso apenas empieza, pero también admiten que existe optimismo frente a la posibilidad de llevar el encuentro al principal estadio de Bogotá. Daniel Bohórquez, gerente deportivo de Tigres, habló sobre lo que representa enfrentar al cuadro antioqueño y dejó claro que el reto genera ilusión tanto en lo administrativo como en lo deportivo.

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“Es un honor y gran reto. Extremadamente motivado en la parte administrativa, y el doble en la parte deportiva enfrentar al ganador de las dos copas libertadores”, aseguró Bohórquez, resaltando la magnitud del rival al que deberán enfrentar.

Tigres y Nacional ya se enfrentaron en El Campín

El antecedente de 2017 es uno de los argumentos que alimentan la ilusión de la institución bogotana. En aquella temporada, Tigres sorprendió al fútbol colombiano tras imponerse ante Nacional en El Campín, resultado que quedó grabado como una de las victorias más importantes en la historia reciente del club.

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Ahora, el desafío no solo pasa por competir dentro del terreno de juego, sino por lograr que las autoridades autoricen el uso del escenario. “Nosotros ya estamos iniciando los trámites para poder enfrentar a Nacional en El Campín, ya sabes lo que genera esto a nivel de taquilla”, explicó Bohórquez.

El dirigente considera que el partido podría convertirse en uno de los más taquilleros del semestre, especialmente por el arrastre de la hinchada verdolaga en Bogotá y otras regiones cercanas. “Nacional y América tienen la posibilidad de llenar El Campín, y estamos seguros que su hinchada los acompañará”, afirmó.

Sin embargo, el proceso no será sencillo. Todo dependerá de las reuniones con las autoridades distritales y del cumplimiento de varios requisitos establecidos para el uso del estadio. “Para que se termine dando tenemos reunión la próxima semana, habrá que seguir avanzando a ver si llenamos los requisitos”, señaló.

Los requisitos para que presten El Campín

Actualmente, cualquier ciudadano, empresa o institución puede solicitar el uso de El Campín, siempre y cuando cumpla tres condiciones fundamentales: no interferir con el calendario del fútbol profesional colombiano, cumplir con las normas de seguridad y convivencia, y respetar las condiciones establecidas dentro del contrato de concesión del estadio.

Además, Millonarios y Santa Fe siguen teniendo prioridad sobre el uso del escenario, al ser considerados los clubes locales del recinto. Aun así, el estadio también puede albergar otro tipo de actividades deportivas, culturales, religiosas y sociales bajo el nuevo modelo multipropósito impulsado por la ciudad.

Tigres de Bogotá quiere recibir a Atlético Nacional en el estadio el Campin - crédito Atlético Nacional
Tigres de Bogotá quiere recibir a Atlético Nacional en el estadio el Campin - crédito Atlético Nacional

La preocupación de Tigres aumentó tras conocerse la decisión tomada recientemente con Internacional de Bogotá. El club capitalino manifestó su inconformidad luego de que la Comisión Distrital negara el permiso para jugar ante Atlético Nacional en El Campín por los cuartos de final, autorizando únicamente el estadio de Techo y sin presencia de hinchada visitante.

El antecedente: no se lo prestaron a Inter de Bogotá

En un comunicado oficial, Inter de Bogotá expresó su “profunda preocupación y decepción” por la determinación de las autoridades, señalando que la medida afecta el espectáculo y limita la proyección de Bogotá como sede de grandes eventos deportivos.

Además, defendieron su capacidad organizativa y aseguraron que sí es posible garantizar convivencia entre aficiones. “Hemos recibido a la afición visitante de manera organizada”, indicó el club.

Ese antecedente genera incertidumbre dentro de Tigres, aunque el equipo confía en que todavía existe margen para sacar adelante la solicitud. “Nos preocupa lo que pasó hoy con Inter de Bogotá, que les negaron el permiso. Estamos a tiempo, el partido se disputará a finales de julio”, dijo Bohórquez.

Atlético Nacional y Tigres de Bogotá se enfrentaron en el 2017 - crédito Dimayor
Atlético Nacional y Tigres de Bogotá se enfrentaron en el 2017 - crédito Dimayor

Mientras avanzan las conversaciones, el club también analiza escenarios alternativos en caso de no recibir el aval para jugar en Bogotá. “He pensado igual en otras opciones, en ciudades aledañas que nos puedan dar una buena taquilla. Hay opciones y hay tiempo”, reconoció.

A pesar de las dificultades, Tigres mantiene intacta la ilusión de volver a disputar un partido de alta convocatoria en El Campín. “Queremos abrir El Campín como lo hicimos en el 2017. Estas son las oportunidades que como futbolista de alto rendimiento quieres tener. Ahí está el chance, todo el mundo conoce”, concluyó Bohórquez.

Por ahora, la pelota está en manos de las autoridades distritales. Tigres espera luz verde para protagonizar uno de los encuentros más atractivos del semestre ante Atlético Nacional, en un estadio que podría volver a recibir una gran fiesta del fútbol colombiano.

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