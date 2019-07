Mientras su esposo observaba el encuentro primero en el palco y luego en la boca del túnel, Sarah alentaba al equipo desde la tribuna de la Bombonera. "Y dale, dale, bo, oh, oh, oh, y dale, dale, bo, oh, oh, oh, es la hora, es la hora…", fue el hit que eligió para comenzar a ganarse a los hinchas de Boca. Además, se mostró con un gorrito del club bajo una capucha. "¡La Bombonera no tiembla, late!", escribió en otra de las publicación mostrando su admiración por el hincha Número 12 y el mítico estadio.