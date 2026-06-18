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El impensado conflicto que se desató entre Alpine y Red Bull por el trofeo del tercer puesto del GP de Mónaco de F1

El francés Pierre Gasly heredó el podio tras su reclasificación por el reclamo de su escudería

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Isack Hadjar con el trofeo que deberá recibir Pierre Gasly (Grand Prix REUTERS/Manon Cruz)
Isack Hadjar con el trofeo que deberá recibir Pierre Gasly (Grand Prix REUTERS/Manon Cruz)

Alpine sigue a la espera de que Red Bull le entregue el trofeo del tercer puesto del Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1, una pieza que el equipo francés esperaba exhibir tras la restitución de Pierre Gasly al podio después de una apelación aceptada durante el fin de semana del Gran Premio de Barcelona.

La corrección del resultado modificó el orden final de la carrera: Gasly recuperó el tercer lugar y su compatriota Isack Hadjar, de Red Bull, cayó al cuarto puesto. Ese cambio llegó tras un procedimiento extraordinario e inédito, que anuló dos sanciones por exceso de velocidad en los boxes impuestas al piloto de Alpine.

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Está previsto que Alpine reciba ese trofeo de manos de su rival en F1. Según Crash.net, el reclamo del equipo surgió porque Gasly creía que la copa estaba guardada en la estación de energía de Red Bull dentro los boxes de Barcelona.

La versión de Red Bull fue distinta, pues esgrimieron que Hadjar había dejado el trofeo en Francia y negó estar actuando de forma poco cooperativa.

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El punto central del conflicto es simple: Alpine quería tener el trofeo para celebrar de manera formal el regreso de Gasly al podio cuando el equipo volviera el lunes a su fábrica de Enstone. El director general de Alpine Steve Nielsen ya había explicado durante el fin de semana de Barcelona que la escudería buscaba recuperar al menos una parte del momento perdido en Mónaco.

Gasly y Briatore
Gasly recibe el abrazo de Briatore (Prensa Alpine F1 Team)

Nielsen resumió esa frustración con una idea precisa: el resultado pudo corregirse en los despachos, pero no en la escena del podio. Dijo que: “Es una verdadera lástima que lo único que no podemos rehacer es ese momento de euforia en el que Pierre sube al podio con el equipo y ve a todos los chicos y chicas abajo”.

El ejecutivo añadió: “No podemos devolverle ese momento, lo cual es una verdadera pena, porque, sinceramente, si pudiera elegir, preferiría eso a los puntos. Pero aceptaremos los puntos porque son útiles, es el mejor resultado que podíamos haber conseguido y es muy positivo”.

La disputa por el trofeo también derivó en versiones cruzadas sobre el tono del reclamo. Durante su programa posterior a la carrera en Barcelona, el cronista en boxes Ted Kravitz dijo en Sky Sports F1: “Entiendo que Flavio Briatore lo ha calificado de antideportivo. Briatore no está contento con esto y ha dicho que es antideportivo por parte de Red Bull retener, injustificadamente en su opinión, el trofeo de Mónaco”. Aunque Alpine negó después que su asesor ejecutivo hubiera utilizado el término “antideportivo”, en contradicción con lo afirmado por Kravitz.

La secuencia dejó una situación poco habitual en la F1: un equipo recuperó un podio tras una apelación posterior, sumó los puntos correspondientes y todavía esperaba recibir físicamente el trofeo que debía acompañar ese resultado. Esa entrega seguía pendiente mientras Alpine aguardaba que Red Bull se lo hiciera llegar. Se espera que en las próximas carreras Hadjar lleve el trofeo y se lo dé a su compatriota.

Esta temporada Alpine logró recuperarse y se afirmó en la quinta posición del Campeonato Mundial de Constructores también gracias a los puntos obtenidos por el argentino Franco Colapinto. La actividad volverá el otro fin de semana con el Gran Premio de Austria que será la octava fecha de la temporada.

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