Eventos del Fan Fest en el Zócalo por el Mundial 2026 dejan más de 300 millones de pesos en derrama económica

Fan Fest en el Zócalo deja millonaria derrama económica para comercio local. (X/@GobCDMX)

El FIFA Fan Fest instalado en el Zócalo de la Ciudad de México generó una derrama económica superior a los 322 millones 879 mil pesos en sus primeros siete días de operación, de acuerdo con estimaciones de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX). El espacio se consolidó como la sede alterna más concurrida del torneo, con una asistencia promedio de 82 mil 400 personas por día.

La proyección global de derrama económica para la Ciudad de México durante toda la Copa Mundial de la FIFA 2026 asciende a 26 mil 280 millones de pesos, según el organismo empresarial.

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El Zócalo recibe a más de 576 mil asistentes en la primera semana

En siete días de operación, el Fan Fest acumuló más de 576 mil visitantes entre aficionados nacionales y extranjeros. La cifra posiciona al recinto capitalino como el punto de encuentro más activo fuera de los estadios sede del torneo.

La Canaco CDMX reconoció el trabajo del Gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Clara Brugada Molina, en materia de seguridad, movilidad, servicios urbanos y logística, como factores que permitieron el desarrollo ordenado del evento.

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Más de 600 mil personas han pasado por el Fan Fest del Zócalo desde el inicio del Mundial 2026, y la jefa de Gobierno Clara Brugada pronostica que esta noche la fiesta será mayor: México enfrenta a Corea del Sur en Guadalajara con el liderato del Grupo A en juego. (@ClaraBrugadaM)

Gasto promedio de hasta mil 150 pesos por visitante

Los cálculos del organismo indican que cada asistente destina entre 560 y 1 mil 150 pesos al consumo de alimentos y bebidas durante su visita al Fan Fest. El gasto beneficia principalmente a establecimientos del Centro Histórico y zonas aledañas, que concentran la mayor oferta de servicios en el área.

El presidente de la Canaco CDMX, Vicente Gutiérrez Camposeco, señaló que los resultados confirman la capacidad de la capital para organizar eventos de esta magnitud:

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“La extraordinaria respuesta del público al FIFA Fan Fest demuestra que la Ciudad de México cuenta con la infraestructura, la oferta turística y la capacidad de servicios necesarias para recibir eventos internacionales de gran magnitud. Esta afluencia fortalece la actividad económica y proyecta una imagen positiva de nuestra capital ante millones de personas en todo el mundo”.

La derrama debe alcanzar a micro y pequeñas empresas

A fan takes a picture at Zocalo square on the day of the opening match of the 2026 FIFA World Cup in Mexico City, Mexico, June 11, 2026. Picture taken with a mobile phone. REUTERS/Simon Gardner

Gutiérrez Camposeco subrayó que el beneficio económico del Mundial aún no se distribuye de forma equitativa entre todos los tamaños de empresa. Los sectores que más jalan la derrama son:

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Hospedaje

Restaurantes y alimentos

Comercio en general

Entretenimiento

Movilidad y transporte

El dirigente advirtió que las micro, pequeñas y medianas empresas, así como los negocios familiares y comercios de barrio, enfrentan altos costos operativos y comisiones estrictas que limitan su participación en los beneficios del torneo.

“La meta debe ser que el éxito del Mundial se traduzca en prosperidad compartida. Las condiciones comerciales deberían permitir una participación más equitativa de las empresas micro, pequeñas y medianas, que son las que generan un mayor número de empleos y dinamizan la economía de las comunidades”, puntualizó el presidente de la Canaco CDMX.

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People gather at the FIFA Fan Festival at Zocalo square ahead of the 2026 World Cup football tournament Group A match between Mexico and South Africa in Mexico City on June 11, 2026. (Photo by LUIS CORTES / AFP)

En las últimas semanas, la Cámara de Comercio capitalina ha advertido sobre las afectaciones económicas tras el plantón de la CNTE en calles aledañas al Zócalo, han asegurado que una intensificación de la protesta podría representar pérdidas significativas para los locatarios sobre todo por los daños a inmuebles y mobiliario.

Tan solo del 25 de mayo al 3 de junio, las afectaciones económicas ascendieron a 355 millones 770 mil pesos, acumulados durante diez días consecutivos.

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