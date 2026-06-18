Cinco gritos en 25 minutos: el vendaval de goles en el triunfo de Suiza ante Bosnia por el Mundial 2026

Mundial 2026: el resumen de la goleada de Suiza sobre Bosnia Herzegovina

En apenas 25 minutos del segundo tiempo, Suiza desató una ráfaga de goles y superó por 4-1 a Bosnia Herzegovina, logrando sus primeros tres puntos en el Mundial 2026.

El equipo helvético, que había dominado la posesión, pero no encontraba el gol, resolvió el partido con dos goles de su nueva joya Johan Manzambi, otro Ruben Vargas y el restante del capitán Granit Xhaka.

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El quiebre del partido se dio a los 25 minutos del complemento, cuando el suizo Murat Yakin decidió mover el banco y refrescar el ataque de su equipo con los ingresos de Manzambi, Vargas y Djibril Sow. Tres minutos más tarde, llegó la apertura del marcador.

Vargas llegó al fondo y lanzó un centro que la defensa de Bosnia no logró despejar. El rebote le quedó a Manzambi, quien conectó una volea potente desde el punto penal para vencer al arquero Nikola Vasilj. Fue la primera pelota que tocó el joven delantero. Eficacia plena.

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Ruben Vargas anotó un tanto en la goleada de Suiza sobre Bosnia (REUTERS/Daniel Cole)

La situación de Bosnia se complicó aún más a los 34 minutos. El central Tarik Muharemovic vio la tarjeta roja directa tras derribar a Breel Embolo en la puerta del área. El árbitro portugués João Pedro Silva Pinheiro no dudó y dejó a los balcánicos en inferioridad numérica.

En este escenario favorable, el segundo gol llegó a los 38 minutos en una jugada colectiva. Manzambi filtró una pelota al área para Embolo, quien pivoteó y descargó hacia Vargas. El extremo definió de primera y amplió la ventaja para los suizos, que no mermaron la intensidad.

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Así, a los 44, una pared entre Vargas y Xhaka terminó en un centro atrás para Manzambi, que firmó su doblete con un toque certero desde el punto penal.

Bosnia descontó a los 48 minutos a través de Ermin Mahmic, quien aprovechó un rebote tras un tiro de esquina y venció al arquero Gregor Kobel con un lindo remate de primera.

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Pero en la siguiente jugada, el propio Mahmic cometió una falta sobre Manzambi en el área, y el árbitro sancionó penal. Granit Xhaka se encargó de ejecutarlo y selló el 4-1 definitivo con un remate cruzado y bajo.

Consumada la victoria suiza, los flashes apuntaron a Manzambi. Con sus tantos, el mediapunta de 20 años se convirtió en el jugador más joven en marcar un doblete para los helvéticos en una Copa del Mundo desde 1950.

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Johan Manzambi, la nueva joya suiza (Reuters/Kirby Lee)

El joven futbolista se formó en el fútbol suizo y actualmente juega en el Friburgo de Alemania, donde registra 47 partidos, 7 goles y 6 asistencias, números que captaron la atención de varios de los clubes más grandes de Europa. Se trata de la principal figura del recambio generacional en Suiza y su actuación este jueves lo posiciona como una de las revelaciones de la competencia.

Tras dos fechas, los suizos suman cuatro unidades y, a la espera de lo que suceda en el otro duelo del grupo, dependen de sí mismos para avanzar a los dieciseisavos de final. Muy diferente es la situación de Bosnia, que queda con un punto y puso en riesgo la clasificación: deberá ganar en su tercera presentación para mantener la ilusión de continuar en el máximo certamen.

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El próximo partido de Suiza será ante Canadá, mientras que los bosnios buscarán una victoria ante Qatar para mantener chances de seguir en carrera.