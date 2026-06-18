Elecciones presidenciales de Colombia 2026 en VIVO: Iván Cepeda insiste en debatir con Abelardo de la Espriella

A tres días de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia de 2026, los colombianos se preparan para acudir a las urnas el próximo 21 de junio para elegir al presidente y vicepresidente que gobernarán el país durante el periodo 2026-2030. La jornada definirá al sucesor del actual mandatario y marcará el cierre del proceso electoral iniciado con la primera vuelta presidencial.
La segunda vuelta se realiza luego de que ninguno de los aspirantes alcanzara la mayoría absoluta de los votos válidos en la primera ronda. De acuerdo con la legislación, en esta instancia participan únicamente las dos fórmulas presidenciales más votadas (Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella), y resultará elegida aquella que obtenga el mayor número de sufragios. El presidente electo asumirá el cargo el próximo 7 de agosto para un mandato de cuatro años.
Mientras tanto, los colombianos residentes en el exterior ya participan en la jornada electoral. Las votaciones fuera del país comenzaron el 15 de junio y se extenderán hasta el 21 de junio en consulados y puestos habilitados por las autoridades. Una vez concluya la jornada electoral, la Registraduría divulgará los resultados preliminares del preconteo, mientras avanza el proceso de escrutinio oficial que certificará el resultado definitivo de la elección presidencial.
Recientemente, Donald Trump hizo público su respaldo a Abelardo de la Espriella en una publicación en la red social Truth Details, donde lo llamó “The Tiger” y aseguró que el candidato presidencial colombiano tendría el apoyo de Estados Unidos si gana la segunda vuelta. El mensaje fue escrito en inglés, pero su contenido tiene impacto directo en la campaña presidencial en Colombia por el tono explícito del respaldo.
A cuatro días de la segunda vuelta presidencial, el procurador Gregorio Eljach, el contralor Carlos Hernán Rodríguez y el registrador Hernán Penagos hicieron un llamado conjunto a respetar el resultado de las urnas y a rechazar los discursos que anticipan violencia, fraude o desconocimiento electoral. El mensaje buscó transmitir confianza en las instituciones antes de la jornada.
El Consejo Gremial rechazó las advertencias sobre un eventual estallido social si los resultados de la segunda vuelta presidencial no favorecen a determinados sectores políticos.
Recientemente, Donald Trump hizo público su respaldo a Abelardo de la Espriella en una publicación en la red social Truth Details, donde lo llamó “The Tiger” y aseguró que el candidato presidencial colombiano tendría el apoyo de Estados Unidos si gana la segunda vuelta. El mensaje fue escrito en inglés, pero su contenido tiene impacto directo en la campaña presidencial en Colombia por el tono explícito del respaldo.
El candidato presidencial de izquierda, Iván Cepeda, lanzó un nuevo y directo llamado a su contrincante de extrema derecha, Abelardo de la Espriella, para que acepte realizar un debate antes de las elecciones del domingo 21 de junio, a solo cuatro días de la jornada electoral.