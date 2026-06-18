Damián Di Pace: “Uno de cada cuatro argentinos usa el aguinaldo para pagar deuda”

Damián Di Pace afirmó que uno de cada cuatro argentinos usa el aguinaldo para pagar deuda por el impacto de la inflación y la pérdida de poder adquisitivo

En una entrevista en Infobae al Regreso, el economista Damián Di Pace analizó cómo la reducción del riesgo país y la estrategia de manejo de la deuda pública repercuten en la vida diaria de las pymes y las familias en Argentina, en un contexto donde el ahorro en dólares y el pago de deudas predominan como refugio financiero.

En la charla, Di Pace remarcó: “Sería muy bueno que Argentina pueda seguir bajando el riesgo país. Para el Gobierno es clave, porque el año que viene los vencimientos de deuda son importantes y necesita salir al mercado con tasas más bajas”.

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Explicó que una disminución sostenida permitiría que “una pyme pueda acceder al mercado internacional” y subrayó la relevancia para el sector productivo: “Imaginate qué importante es la baja del riesgo país para una pyme que necesita comprar bienes de capital, tecnología, para mejorar su productividad”.

El riesgo país, el cepo y la vida cotidiana

Consultado sobre la posibilidad de que el riesgo país siga descendiendo, Di Pace puntualizó: “La mayoría de los analistas te dice: Si no levanta el cepo, probablemente el riesgo país tenga un piso de 400 y no logre bajar a los 300, que es lo que necesitaría el Gobierno”.

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El economista explicó que un menor riesgo país permitiría a las pymes acceder al mercado internacional y financiar bienes de capital y tecnología (Infobae en base a datos de Indec)

Advirtió que la coordinación de la política cambiaria será central en el semestre entrante: “El próximo semestre hay un dilema muy importante en ese sentido”.

El economista planteó que el levantamiento del cepo podría ser viable en el corto plazo: “Creo que el Gobierno tiene todas las condiciones para levantar el cepo. Hoy tenés mucha llegada de dólares, es un buen momento”. Sin embargo, advirtió sobre el riesgo de volatilidad si la decisión se pospone: “El año que viene ya entrás en volatilidad. Cuando tomás alguna de esas decisiones, el mercado comienza a jugar de otra forma”.

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Insistió en que la baja del riesgo país tendría impacto directo en el acceso al crédito: “Eso implicaría que haya crédito más barato, que una pyme pueda acceder al mercado internacional”.

El superávit comercial y la caída de las importaciones

Martín Tetaz aportó datos del INDEC: “Se conoció el dato de resultado comercial, muy auspicioso en términos de superávit, con un crecimiento del 18% de las cantidades exportadas. Pero las importaciones en mayo cayeron 13,6%, sobre todo bienes de capital e insumos para la producción”.

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Di Pace afirmó que el dólar sigue siendo un refugio para el ahorrista minorista y que la falta de confianza institucional frena la exteriorización de ahorros

Di Pace analizó las consecuencias: “Eso te permite un resultado comercial mucho más holgado y que vos tengas más divisas para el Banco Central”.

El economista precisó el impacto en la actividad: “En marzo la mayoría de los sectores comenzó a crecer, pero en abril se revirtió y en mayo la capacidad instalada todavía está baja, por eso hay bajo nivel de importaciones”.

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Advirtió que muchos importadores “se sobreestoquearon a un dólar de 1540 pesos y hoy el dólar está a 1450. Tuvieron pérdida los importadores”.

Aguinaldo, deuda y el refugio en el dólar

Di Pace presentó datos propios sobre el destino del aguinaldo: “Uno de cada cuatro argentinos usa el aguinaldo para pagar deuda”. Comparó esa tendencia con años anteriores: “En 2025, vacaciones estaba entre los primeros tres destinos y ahora está en sexto lugar. Pago de deudas no estaba entre los primeros y ahora es la opción número uno”.

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Di Pace advirtió que, si no se levanta el cepo, el riesgo país tendría un piso de 400 y no bajaría al nivel que necesita el Gobierno (Infobae en Vivo)

Sobre la preferencia por el dólar como refugio, describió un patrón cultural: “El ahorrista minorista no sabe dónde esconderse. Hay un tema cultural: si este modelo económico continúa y hay estabilidad cambiaria, las nuevas generaciones van a tener otra práctica. Pero para mí no tiene novedad que la gente esté bajando el dólar”.

Agregó: “El argentino compra dólares como un seguro. Es como pagar el seguro del auto: mientras no choques, perdés plata, pero cuando chocás, es baratísimo”.

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Di Pace resaltó los obstáculos para la exteriorización de ahorros: “La gente tiene miedo de blanquear sus dólares fuera del sistema. No depende tanto de las leyes, sino del tipo de cambio. Con un tipo de cambio bajo, no va a exteriorizar nadie. Van a esperar un dólar más alto para invertir o gastar”.

El economista también hizo foco en la falta de confianza institucional: “La gente busca una situación jurídica que le garantice que no la van a perjudicar una vez más. Quieren institucionalidad”.

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La charla cerró con una mirada sobre el futuro del mercado de capitales: “En Argentina, el ahorrista minorista es muy conservador porque se la pegó de todas las formas habidas y por haber. Cada vez que trata de complejizarse, se la pega de nuevo”.

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