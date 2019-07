"Mi corazón es de la Roma, pero me gusta muchísimo Boca desde que era chico. Por Maradona, por el estadio, porque me enamoré del estadio… me enamoré de los hinchas, de los hinchas que son apasionados". Las palabras de Daniele de Rossi en una vieja entrevista fueron utilizadas en un emotivo video publicado por el Xeneize para darle la bienvenida.