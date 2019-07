En principio, no habrá novedades en la última línea. Aunque de todas formas no habría que descartar alguna cara nueva si es que Paolo Goltz finalmente se marcha de la institución. El defensor central que fue titular en el último amistoso con Tijuana en México (salió con una molestia en el recto anterior derecho faltando 20 minutos) tiene ofrecimientos y declaró que su salida no depende de él. Competirá con el paraguayo Junior Alonso para ocupar la zaga central en la ida de los octavos de final de la Libertadores ante Atlético Paranaense (miércoles 24 de julio), ya que Carlos Izquierdoz está suspendido.