El atacante surgido en la cantera de Arsenal de Sarandí no participó del último amistoso de la gira de Boca en México ante Tijuana porque arrastra una molestia en el tendón de aquiles. "Me dejó hacer la pretemporada con normalidad a pesar de que en los primeros días me molestó", declaró tras el match, y aseguró tener la cabeza en el primer partido oficial de la temporada del elenco azul y oro. Será el 24 de julio por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores ante Atlético Paranaense en Brasil.